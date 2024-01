Front to poligon doświadczalny. Ukraiński polityk o atakach

Dziś wśród najlepszych bezzałogowców, których istnienie nie jest utajnione, można przede wszystkim wymienić UJ-22 Airborne rozpędzające się do prędkości 160 km/h, a dodatkowo zdolne do pokonania w trybie autonomicznym aż 800 km. To dystans wystarczający, aby dotrzeć do Moskwy po wystrzeleniu UJ-22 z terytorium Ukrainy.