- Oczywiście, nie potwierdzam tego. Każdego dnia "niszczą" pięć naszych samolotów w swoich raportach... Oczywiście Rosja będzie starała się wpoić społeczeństwu fakty o zniszczeniu naszych samolotów. W swoich raportach "niszczą" pakiet samolotów. Nie chodzi o to, że pisały o nich jakieś media czy kanały Telegram, ale to są ich oficjalne doniesienia, fałszywe - komentuje sytuację rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Jurij Ignat.

Su-24 (w kodzie NATO "Fencer") powstały jako radziecka odpowiedź na amerykańskie samoloty dalekiego zasięgu F-111. Maszyny są używane są w roli bombowców strategicznych. Od początku wojny ukraińskie bombowce są "drzazgą w oku" rosyjskiego wojska. Według niemieckiego eksperta Joachima Knopfa są to nawet (pod pewnymi względami) lepsze maszyny niż wyczekiwane przez Ukraińców F-16. Nic zatem dziwnego, że rosyjska propaganda bierze je na celownik (chociaż żołnierze Putina sami ich używają).

Su-24 to dwuosobowe samoloty o długości 22,67, wysokości 5,97 m i rozpiętości skrzydeł 10,36 m. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość działania w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Osiągają one maksymalną prędkość 1550 km/h i mogą latać na pułapie do 11km. Stałe uzbrojenie Su-24 stanowi pojedyncza szybkostrzelna armata GSh-6-23 z 500 nabojami, zamontowana w spodniej części kadłuba. Bombowiec może przenosić też dodatkowe uzbrojenie o łącznej masie 8 tys. kg.