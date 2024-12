Ukraińcy czekają na dostawy F‑35 do Polski. Mają ważny powód

W poniedziałek, 23 grudnia pierwsze myśliwce F-35 dla Polski wylądowały w bazie Ebbing Air National Guard w Arkansas, gdzie swoje szkolenia rozpoczną polscy piloci. To kamień milowy w programie F-35, przybliżający Polskę do otrzymania tych maszyn. Nie umknęło to uwadze Ukraińcom, którzy wiążą spore nadzieje z dostawami nowych myśliwców piątej generacji do polskiej armii.