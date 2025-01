Koreańska broń dla Polski. Jasne stanowisko MON

Lawina spekulacji zaczęła się od publikacji Korea Economic Daily. Napisano w niej, że polskie władze miały zawiesić realizację kontraktów zbrojeniowych z Korei Południowej, rzekomo zasłaniając się napiętą sytuacją polityczną w tym kraju.

MON dementuje nieprawdziwe doniesienia medialne

Doniesieniom tym na specjalnie zwołanej konferencji prasowej zaprzeczył wiceszef MON Paweł Bejda. Komunikat o podobnym tonie wydał również rzecznik MON.

- Dotychczasowe kontrakty są realizowane bez zakłóceń, żaden z nich nie został zerwany. Kolejne są cały czas negocjowane z pełną dbałością o pieniądze naszych podatników. W grudniu ubiegłego roku nie była planowana żadna wizyta w Korei Płd. W związku z trwającymi rozmowami nie będziemy ulegać żadnej presji mającej na celu przyspieszyć podpisywanie następnych kontraktów zbrojeniowych. Muszą one zabezpieczać interes bezpieczeństwa Polski i współpracę z naszym przemysłem obronnym" - wyjaśnił Janusz Sejmej, rzecznik MON.

Co Polska kupuje w Korei Południowej?

Korea Południowa stała się w ostatnich latach drugim po Stanach Zjednoczonych najważniejszym dostawcą uzbrojenia do Polski.

W ramach umowy podpisanej w 2022 r., do Polski regularnie trafiają czołgi K2 produkowane przez firmę Hyundai Rotem. Są to czołgi uznawane za jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie i jednocześnie najdroższych na świecie. Koszt pojedynczego egzemplarza oscyluje w granicach 8,5 mln dolarów, co przelicza się na ponad 36 mln złotych.

K2 to czołg o wadze ok. 55 ton i długości sięgającej niemal 10,8 m. Jego główne działo stanowi armata gładkolufowa L/55 kal. 120 mm z automatycznym systemem ładowania, a uzbrojenie pomocnicze to dwa karabiny maszynowe - kal. 12,7 mm i kal. 7,62 mm.

Do Polski nieustannie dostarczane są również południowokoreańskie armatohaubice samobieżne K9 Thunder produkowane przez Hanwha Defense. W przyszłości polska armia planuje posiadanie kilkuset takich jednostek w wersjach K9A1 oraz K9PL. Główne uzbrojenie tego sprzętu to armata L/52 kal. 155 mm, która przy użyciu standardowych pocisków jest zdolna do uderzeń w cele oddalone o ok. 40 km. Pociski z gazogeneratorem lub z dodatkowym napędem rakietowym mogą znacząco zwiększyć tę odległość.

Umowy podpisywane w ostatnich latach między rządem Polski a Koreą Południową mają na celu wzmocnienie polskich sił zbrojnych także poprzez wprowadzenie do służby samolotów szkolno-bojowych FA-50 (48 egzemplarzy na mocy umów z 2022 r.) oraz systemów artylerii rakietowej K239 Chunmoo.