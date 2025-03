Rosyjskie okręty podwodne. Pojawiły się tuż pod nosem NATO

Rosyjskie okręty podwodne klasy Oscar II, Jasień i Jasień-M to jedne z najpotężniejszych jednostek we flocie Federacji Rosyjskiej, zaprojektowane z myślą o przewadze w działaniach podwodnych i uderzeniach dalekiego zasięgu. Okręty klasy Oscar II, znane również jako Projekt 949A Antej, powstały w latach 80. jako odpowiedź ZSRR na amerykańskie lotniskowce.

Okręty Oscar II mają długość ok. 155 metrów, wyporność sięgającą 24 tysięcy ton i osiągają prędkość 32 węzłów pod wodą. Ich główną siłą uderzeniową są pociski przeciwokrętowe P-700 Granit, zdolne do niszczenia dużych jednostek nawodnych. Wyposażone są także w torpedy kalibru 533 i 650 mm. Część z okrętów tego typu została zmodernizowana w taki sposób, aby przenosić nowoczesne pociski Kalibr .

Klasa Jasień (Projekt 885) to z kolei nowa generacja rosyjskich okrętów wielozadaniowych o napędzie atomowym. Okręty te mają długość ok. 139 metrów, wyporność 13,800 ton i prędkość do 31 węzłów. Ich uzbrojenie stanowią pociski manewrujące Kalibr, Oniks oraz hipersoniczne Cyrkon, które mogą być wykorzystywane zarówno do ataków na cele morskie, jak i lądowe. System uzbrojenia uzupełniają torpedy 533 mm.