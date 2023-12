Ukraińcy apelują o zupełnie nową broń. Przedstawili listę

Przedstawiciele ukraińskiego Ministerstwa Obrony przedstawili nowy wykaz broni i sprzętu wojskowego, o jaki apelują do przywódców Stanów Zjednoczonych. Doszło do tego podczas zamkniętej konferencji w Waszyngtonie, z udziałem urzędników obu rządów. Na liście znajduje się kilka nowości. Co to za sprzęt i jakie są jego możliwości?

Na liście znajduje się dobrze znana broń i sprzęt wojskowy, taki jak czołgi Abrams, systemy artyleryjskie kal. 155 mm, wielofunkcyjne myśliwce F-16 czy rakiety dalekiego zasięgu ATACMS. Do tej pory można by to zestawienie nazwać wręcz klasycznym. Ukraińcy zaapelowali jednak także o zupełnie nowe uzbrojenie, jakiego dotąd im nie dostarczono.

Wśród nowego uzbrojenia – jak podaje serwis Defense Express, powołując się na źródła agencji Reuters – znajdują się nowoczesne systemy obrony powietrznej, kilka typów samolotów oraz bezzałogowe helikoptery i drony.

Ukraina prosi o system antyrakietowy THAAD

To między innymi THAAD (Terminal High Attitude Area Defense). To opracowany przez firmę Lockheed Martin przenośny system obrony przeciwrakietowej. Jego przeznaczeniem jest niszczenie pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu w końcowej fazie lotu. Pozostaje skuteczny zarówno w przypadku pocisków lecących poza atmosferą, jak i tych, które już się w niej znajdują. Dokonuje detekcji zagrożeń w zasięgu 100 km, a trafia w cele na wysokości do 150 km i w odległości do 200 km.

Na THAAD składają się cztery elementy: wyrzutnia, pocisk przechwytujący, radar i jednostka sterowania ogniem. Opiera się na technologii hit-to-kill (a więc eliminuje zagrożenia poprzez energię kinetyczną). System ten stanowi cenne wsparcie dla Patriotów – ich połączenie zapewnia szerokie możliwości reagowania na rozmaite zagrożenia balistyczne.

Myśliwce, transportery i helikoptery z USA

Listę uzupełnia także sprzęt latający, w tym samoloty F-18 Hornet. Mowa o dwusilnikowych myśliwcach wielozadaniowych, cechujących się doskonałą sterownością niezależnie od prędkości i warunków atmosferycznych, jak również potężnym podwoziem. Rozwijają prędkość do 2200 km/h i są w stanie operować na pułapie do 15 tys. m. Ich waga przekracza 11 ton, a rozpiętość skrzydeł wynosi 12,3 m.

Dalej na liście znajdują się samoloty transportowe: C-17 Globemaster i C-130 Super Hercules. Ten pierwszy cechuje się ładownością sięgającą 77 ton, co pozwala mu przenosić czołgi i pancerne wozy bojowe, jak również kilkuset pasażerów. Jest wyposażony w cztery turbownetylatorowe silniki Pratt & Whitney F117-PW-100 umożliwiające rozwijanie prędkości do 950 km/h i operowanie na pułapie bliskim 14 tys. m. Jego zasięg to 8,7 tys. km, a rozpiętość skrzydeł wynosi 51,74 m.

C-130 Super Hercules jest nieco mniejszy. Jego rozpiętość skrzydeł wynosi 39,7 m, a łączna masa ładunków to maks. 19 kg. Może transportować opancerzone pojazdy lub żołnierzy (maks. 92). Jego sercem jest układ czterech turbośmigłowych silników Allison T56-A-15, rozpędzających maszynę do maks. 600 km/h. Maks. pułap z kolei przekracza 6 tys. m.

Dopełnieniem zestawienia są helikoptery Apache i Black Hawk oraz trzy typy dronów firmy General Atomics, na czele z MQ-9B Sky Guardian.

Wojciech Kulik, dziennikarz Wirtualnej Polski