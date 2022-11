Niemcy oferują Polsce system Patriot. Błaszczak odniósł się do propozycji

System Patriot to nowoczesny rakietowy system ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej, produkowany przez jeden z największych koncernów zbrojeniowych świata - Raytheon. Jego głównym zadaniem jest stworzenie tzw. "tarczy antyrakietowej", czyli obrona przed pociskami i rakietami dalekiego zasięgu. Kiedy Patriot wykryje zbliżające się rakiety, wystrzeliwuje rakietę, która przechwytuje i niszczy pocisk w powietrzu. Jego nowsze warianty są zdolne do zwalczania pocisków balistycznych i manewrujących, amunicji krążącej czy samolotów.

Pierwotna koncepcja systemu Patriot powstała w 1961 r. jako System Obrony Powietrznej Armii na lata 70. (AADS-70). Dopiero w maju 1976 r. przemianowano go na system Patriot (ang. Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target), a jego pełna produkcja ruszyła w 1980 roku. Jak już informowaliśmy, w skład systemu wchodzi sześć głównych elementów. Są to pociski, wyrzutnia, zestaw radarowy, stacja kontroli, agregat prądotwórczy oraz zestaw anten. Dzięki mobilnej platformie samochodowej system można szybko przemieścić w wybrane miejsce i przygotować go do działania.