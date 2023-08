Ukraina walczy o Krym. Tak broni się Rosja

Kasta-2E2 to mobilny radar obserwacyjny średniego zasięgu, efektywny w przypadku samolotów, śmigłowców i dronów. Dokonuje detekcji na odległości do 150 km i pułapie 6 km. Przetwarza dane w dwóch kanałach, co przekłada się na wiarygodny pomiar wysokości celu. Częściej niż mobilnie korzysta się z niego w stacjonarnych posterunkach radiotechnicznych.