Potężne wozy z północy Europy. Ukraina może je sama produkować

Z kolei w czerwcu 2023 r. władze Finlandii zadecydowały o wyposażeniu swojej armii w opancerzone transportery Patria 6x6 . To maszyny z dwie kierowanymi osiami i silnikiem o mocy blisko 400 KM. Rozpędza się do 100 km/h i jednorazowo może pokonywać dystans nawet 700 km. Wewnątrz mieści się 12-13 osób, o których bezpieczeństwo dba ochrona balistyczna i przeciwminowa STANAG poziomu 2. Standardowym uzbrojeniem jest zaś wieżyczka z karabinem maszynowym.

Poprzednie fińskie rządy powstrzymywały się od eksportu uzbrojenia do regionów ogarniętych konfliktem. W czwartek rada ministrów (zaprzysiężona w czerwcu) zdecydowała jednak o odstąpieniu od dotychczasowej polityki i udzieliła zezwolenia na eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (zaangażowanych w wojnę domową w Jemenie) części zamiennych do samobieżnych moździerzy Nemo, budowanych na podwoziu Patrii. Wcześniej, w lipcu, przyznano Patrii licencję na eksport na Bliski Wschód części do pojazdów opancerzonych AMV.