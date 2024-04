Ukraina sama zbuduje Patrioty? Kijów ma prowadzić negocjacje w tej sprawie

Jak donoszą ukraińskie media, Oksana Markarowa twierdzi, że Kijów prowadzi z Waszyngtonem negocjacje w sprawie produkcji systemów Patriot w Ukrainie. Ambasadorka wspomniała, że ten temat był poruszany podczas wizyt Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych we wrześniu i grudniu 2023 r. "Musimy zacząć sami dużo produkować, przynajmniej komponenty, a co najwyżej niektóre gotowe produkty" - powiedziała Makarowa. Dodała też, że Ukraina cały czas wnioskuje o transfer gotowych rozwiązań, ponieważ produkcja jednego systemu trwa ok. 24 miesięcy.