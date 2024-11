Ukraina odpiera atak Rosjan. Zestrzelono 88 dronów

Ukraińska obrona przeciwlotnicza skutecznie zneutralizowała 88 z 132 dronów, które zostały użyte przez rosyjskie siły do ataku na Ukrainę w nocy z 28 na 29 listopada. Informację tę przekazały siły powietrzne Ukrainy. Około 40 dronów straciło łączność dzięki skutecznymi zastosowaniu zaawansowanych środków walki elektronicznej.

41 bezzałogowych statków powietrznych utraciło łączność z powodu zastosowanych przez Siły Obronne środków wojny elektronicznej, a jeden wrócił do Rosji. W wyniku rosyjskiego ataku w kilku regionach Ukrainy doszło do uszkodzenia infrastruktury, samochodów oraz budynków mieszkalnych. Poszkodowanym udzielana jest pomoc.

Drony Shahed odgrywają kluczową rolę w kontekście militarnym ze względu na ich zaawansowane parametry techniczne. Shahed-136, zwany także Gierań-2, używany przez Rosję, może osiągać prędkość do 185 km/h z zasięgiem do ok. 2 tys. km, dzięki silnikowi Limbach L550E. Użycie tanich komponentów, podnosi skuteczność i częstotliwość ich wykorzystania.