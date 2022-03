Ukraina korzysta z rozpoznawania twarzy. Identyfikuje rosyjskich żołnierzy

Rząd Ukrainy używa oprogramowania do rozpoznawania twarzy , aby zidentyfikować zabitych rosyjskich żołnierzy – powiedział agencji Reuters ukraiński wicepremier Mychajło Fedorow. Informacje te są następnie wykorzystywane do kontaktowania się z krewnymi zmarłych.

Wykorzystywana technologia rozpoznawania twarzy jest dostarczana przez kontrowersyjny startup o nazwie Clearview AI. Oprogramowanie firmy identyfikuje ludzi na podstawie bazy publicznych zdjęć pobranych bez pozwolenia z Internetu i platform społecznościowych. W celu identyfikacji należy przesłać zdjęcie, a oprogramowanie dopasowuje je do zgromadzonych obrazów.

Baza Clearview AI obejmuje 2 miliony zdjęć pobranych z rosyjskiego serwisu społecznościowego VKontakte. Dostęp do niej z możliwością przeszukiwania jest następnie sprzedawany departamentom policji i agencjom federalnym. Dodatkowe doniesienia sugerują, że firma udostępniła dostęp także innym klientom, w tym miliarderom czy sieciom handlowym.

Oprócz identyfikowania rosyjskich żołnierzy, oprogramowanie to jest rzekomo wykorzystywane również do wychwytywania potencjalnych rosyjskich infiltratorów próbujących przedostać się do kraju przez punkty kontrolne.