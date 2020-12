UE szykuje zmiany w prawie cyfrowym. Nowe przepisy mogą uderzyć w technologicznych gigantów

Przepisy ustawy o usługach cyfrowych i rynkach cyfrowych zostaną przedstawione we wtorek 16 grudnia. Pracę nad nimi prowadzili m.in. Margrethe Vestager i Thierry Breton, znani z silnej retoryki przeciwko największym gigantom technologicznym , którą reprezentowali podczas działania w komisji ds. konkurencji i rynku wewnętrznego.

Nowe przepisy dla branży technologicznej

Oczekuje się, że będą to największe zmiany od 20-lat, skupiające się na konkurencji i sprawiające, że platformy internetowe będą odpowiedzialne za przedstawiane treści. Istnieje również prawdopodobieństwo nałożenia wysokich grzywien za naruszenie przepisów.

"Biznes i interesy polityczne kilku firm nie powinny dyktować naszej przyszłości. „Nasze przepisy dotyczące usług cyfrowych w Europie - najbardziej pożądanym jednolitym rynku na świecie - sięgają 2000 r. Większość platform internetowych praktycznie wtedy nie istniała" – wyjaśniają Vestager i Breton w opinii przygotowanej dla "The Irish Times". Podkreślają również: "musimy zaktualizować nasz zestaw narzędzi i upewnić się, że nasze zasady i zasady są wszędzie przestrzegane. Zarówno w trybie online, jak i offline".

UE sprzeciwia się dominacji gigantów technologicznych

Wiele wskazuje na to, że nowe przepisy będą dotyczyły dominacji takich firm jak Google i Facebook, których siedziby mieszczą się w Stanach Zjednoczonych. Komisja Europejska sprzeciwia się takiej sytuacji i wykorzystywaniu danych, które przedsiębiorstwa gromadzą z usługi, do „ulepszania lub rozwijania” nowej usługi w innym obszarze, co wpływa na ich konkurencyjność.