Google dodaje 50 nowych zwierząt 3D. AR pozwala zobaczyć je w naturalnej wielkości

Nowe zwierzęta 3D od Google

Zwierzęta Google AR można nie tylko umieścić w dowolnym miejscu, ale też wykonać im zdjęcia lub nagrać wideo. Jest to bardzo proste. W tym celu należy wykorzystać smartfona i aplikacje do obsługi AR np. Measure czy Just a Line. Po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła "zwierzęta Google" lub nazwy konkretnego zwierzęcia np. "tygrys" uzyskamy dostęp do grafu wiedzy Google Search. Jedną z proponowanych opcji jest "Wyświetl w 3D". Należy w nią kliknąć, aby cieszyć się możliwościami rozszerzonej rzeczywistości.