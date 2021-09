Udany test hipersonicznego pocisku dla US Air Force (USAF). Tym razem to projekt DARPA

W przeciwieństwie do pocisku AGM-183A, gdzie silnik ma wynieść na orbitę głowicę szybującą, to w przypadku programu HAWC mamy do czynienia z pociskiem atmosferycznym, który musi pobierać tlen z atmosfery. Silnik typu scramjet jest w stanie rozpędzić pocisk do ponad 5 MA, czyli 5-krotnej prędkości dźwięku przy zachowaniu bardzo wysokiej manewrowości.