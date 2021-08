Hipersoniczny pocisk AGM-183A w testach. Kontynuacja trudnego rozwoju

Testu dokonano na morskim poligonie Point Mugu u wybrzeży południowej Kalifornii. W porównaniu do wcześniejszej kwietniowej próby doszło do oddzielenia pocisku od nosiciela, ale z nieznanych powodów nie zadziałał silnik. Pocisk AGM-183A tak jak we wcześniejszej próbie został odpalony z bombowca strategicznego Boeing B-52H Stratofortress należącego do centrum badawczego znajdującego się w bazie lotniczej w Edwards. Nie wszystko idzie w ostatnim czasie źle, ponieważ na początku lipca dokonano testu głowicy pocisku zakończonej pełnym sukcesem.