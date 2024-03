Udane polowanie ukraińskich oddziałów. Jedna z nowszych broni Rosjan trafiona

Jak donosi ukraiński serwis Militarny, 2S40 Floks został najprawdopodobniej namierzony przez zwiad lotniczy, który następnie przekazał informacje o jego lokalizacji do jednostki SIGNUM z 93. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej Chołodnyj Jar. Ta postanowiła uderzyć w niego przy pomocy drona FPV (First Person View). Ukraińcy przekształcają te niepozornie wyglądające urządzenia w dość skuteczną amunicję krążącą, dodając do nich odpowiednie ładunki wybuchowe. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza strata rosyjskiego moździerza 2S40 Floks.