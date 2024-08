Uciekł z Morza Czarnego. I tak ma w zasięgu pół Ukrainy

Korweta rakietowa Amur, którą Rosjanie wycofali z Morza Czarnego, rozpoczęła służbę na Morzu Kaspijskim. Nie rozwiązuje to wszystkich problemów Ukraińców, ponieważ jest to okręt przystosowany do broni dalekiego zasięgu mogącej razić cele w Ukrainie nawet z ponad 1 tys. km.