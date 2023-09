Zielone światło dla produkcji seryjnej następcy M113

Rzecznik programu Ground Combat Systems przekazał, że wszystkie dotychczasowe problemy, które pojawiły się w czasie produkcji niskoseryjnej AMPV, zażegnano, zaś same pojazdy są zgodne z postawionymi przez US Army wymaganiami.

Z początkiem marca spółka BAE Systems zawarła umowę na kwotę ponad 245 milionów dolarów w sprawie zwiększenia mocy produkcyjnych transporterów nowej generacji. W ciągu najbliższych dwóch lat firma będzie musiała podnieść miesięczną produkcję AMPV z dwunastu do szesnastu wozów.

Celem jest, aby roczna produkcja oscylowała w granicach 197 wozów, co stanowi ekwiwalent półtorej brygady. Rzeczniczka prasowa spółki Amanda Niswonger potwierdziła w marcu, że aby sprostać postawionym celom, BAE rozbuduje swoje zakłady w Yorku w Pensylwanii. – Planujemy pełną produkcję i mamy koncepcję rozbudowy naszej linii produkcyjnej – powiedziała Niswonger.

© US Army Yuma Proving Ground | Public Domain

Amerykanie przekazali Ukrainie z własnych zapasów około 400 transporterów M113 , za które US Army otrzyma od Kongresu dodatkowe fundusze mające częściowo zrekompensować uszczuplone zasoby. Z tych funduszy wojska lądowe planują pozyskać 154 AMPV w miejsce przekazanych Ukraińcom M113.

Generał Geoffrey Norman podkreślił, że US Army rozważa opracowanie kolejnych wersji specjalistycznych AMPV. Obecnie wozy wytwarzane są w pięciu konfiguracjach: dowodzenia i kierowania, transportera opancerzonego, ewakuacji medycznej, ambulansu i moździerza samobieżnego. AMPV ma zastąpić M113 także w tychże wariantach. Planuje się również opracowanie wersji inżynieryjnych.

© Staff Sgt. Shane A. Cuomo, US Air Force | SSgt Shane A. Cuomo

Norman powiedział, że nowe wersje AMPV trafiłyby do amerykańskich artylerzystów. Na wyposażeniu jednostek artylerii znajdują się wciąż wozy dowodzenia M577 oraz M1068, zbudowane na bazie starych M113.

AMPV powstał jako część programu Next Generation Combat Vehicle (NGCV). W jego ramach zlecono opracowanie nie tylko następcy transporterów M113, ale i między innymi wozów bojowych M2 Bradley, a także projektu noqego czołgu lekkiego M10 Booker (dawny MPF).

W 2014 wybrano koncepcję gąsienicowego transportera opancerzonego firmy BAE Systems. Pierwsze AMPV trafiły do służby w US Army w 2018 roku. Wojska lądowe odebrały wówczas dwadzieścia dziewięć wozów prototypowych (pierwszy zjechał z linii produkcyjnej w 2016 roku) i przetestowały je na poligonie Yuma Proving Ground.

Kolejne zamówienia przyznano w lutym 2019 roku i tym samym rozpoczęto produkcję małoseryjną transporterów. W 2020 roku zakontraktowano 160 transporterów partii przedseryjnej. W marcu bieżącego roku do 1. Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego (ABCT) z 3. Dywizji Piechoty w Fort Stewart w stanie Georgia trafiło pierwszych dwadzieścia seryjnych AMPV.

Tym samym jednostka jako pierwsza została wyposażona w nowe transportery opancerzone. 3. Dywizja jest pierwszą jednostką US Army wyposażoną w amerykański sprzęt pancerny najnowszej generacji: zmodernizowane czołgi M1A2 SEP v3 , wozy bojowe M2A4 Bradley, transportery AMPV i armatohaubice M109A7.

AMPV przeznaczone są – obok czołgów podstawowych M1A2 Abrams i bojowych wozów piechoty Bradley – do użycia w ramach pancernych brygadowych zespołów bojowych (Armored Brigade Combat Team). US Army planuje zakup 2897 AMPV za szacunkową kwotę 10,7 miliarda dolarów w pięciu zasadniczych odmianach: M1183 GP (ogólnego przeznaczenia, 522 wozy), M1284 MEV (wóz ewakuacji medycznej, 790), M1285 MTV (pojazd pomocy medycznej, 216), M1286 MC (wóz dowodzenia, 993) i M1287 MCP (samobieżny moździerz, 386). Z czasem potrzeby mogą spowodować rozszerzenie zamówień do ponad 3 tysięcy sztuk.