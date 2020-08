Tysiące małych żółwi wypuszczonych do morza na Bali

Ponad 10 tys. małych żółwi zostało wypuszczonych do morza u wybrzeży indonezyjskiej wyspy Bali. Jest to element prób zwiększenia populacji wrażliwego gatunku i promowania ochrony środowiska – donosi The Guardian.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Żółwie wypuszczane przez aktywistów WWF w Turcji. (zdjęcie ilustracyjne) (Getty Images)