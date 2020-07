Naukowcy odkryli nietypowe zachowanie u zwierząt. Mówią o ich "szóstym zmyśle"

Naukowcy z Instytutu Zachowania Zwierząt Maxa Plancka w Monachium postanowili wykonać badania, które przybliżą ich do odpowiedzi na pytanie, czy niektóre zwierzęta hodowlane przeczuwają różnego typu katastrofy.

Zespół badaczy przeprowadził eksperyment w północnych Włoszech, na obszarze, gdzie w ciągu kilku miesięcy lokalne władze zgłosiły około 18 tysięcy trzęsień ziemi. Naukowcy podłączyli specjalne czujniki do sześciu krów, pięciu owiec oraz dwóch psów , które znane były dotąd ze swojego "szóstego zmysłu". Następnie podczas kilku miesięcy rejestrowali każdy ich ruch.

- W ten sposób uzyskujemy pewność, że nie tylko ustalamy korelacje wstecznie, ale również dysponujemy modelem, który można wykorzystać do przewidywania katastrof - komentuje Martin Wikelski, dyrektor Instytutu Zachowania Zwierząt Maxa Plancka w Niemczech i współautor badania.

Naukowcy nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zwierzęta mogłyby przewidywać tego typu katastrofy. Niektórzy twierdzą, że wyczuwają one zapach gazów uwalnianych z kryształów kwarcu przed trzęsieniami ziemi, zdaniem innych, używają one futra do odczuwania jonizacji powietrza, spowodowanej zwiększonym ciśnieniem skał w strefach trzęsienia ziemi.