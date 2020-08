Śmiertelne odzwierzęce choroby rozwijają się, kiedy przyroda jest zniszczona – badanie

Niszczenie przez człowieka naturalnych ekosystemów zwiększa liczbę szczurów, nietoperzy i innych zwierząt, które są siedliskiem chorób mogących prowadzić do pandemii, takich jak COVID-19 – donosi The Guardian. Potwierdziła to kompleksowa analiza opublikowana w czasopiśmie Nature.



(PAP)