Tym zaatakuje Rosja. Morze wozów czeka na rzeź

Jompy zauważa ponadto, że Rosja miała usunąć ze swoich magazynów wiele transporterów opancerzonych i "niemal na pewno wyczerpała zapasy modeli BTR-80/82". Zasugerował też, że w 2024 r. na front wyjadą pozostałe w magazynach BTR-60/70 , które będą uzbrojeniem nowo mobilizowanych jednostek. Co jednak istotne – analityk podkreśla, że "te maszyny nie są dobrze zachowane" . Armia nie konserwuje ich na bieżąco, co może przełożyć się na ich awaryjność i ograniczoną użyteczność na froncie.

Wspomniane BTR-60 , które Rosja ma wykorzystać w dalszych atakach, to sprzęt, którego produkcję rozpoczęto jeszcze w 1959 r. Jednocześnie jest to pierwszy radziecki ośmiokołowy transporter. Może przewozić maksymalnie 16 osób, z czego 14 stanowią żołnierze desantu.

Za jego napęd odpowiada jednostka napędowa o mocy 180 KM. Dzięki temu konstrukcja o masie ponad 10 t rozpędza się do prędkości 80 km/h (10 km/h w wodzie) i może pokonać na jednym tankowaniu 500 km. Uzbrojenie BTR-60 jest wystarczające, aby odeprzeć ataki siły żywej. Na wozie znalazły się karabiny maszynowe kal. 14,5 mm oraz kal. 7,62 mm. Opancerzenie tego wozu zależy zaś od jego wariantu (roku produkcji). Generalnie jednak BTR-60 jest uznawany za pojazd o słabym pancerzu, co wynika m.in. z licznych spawów na kadłubie.

BTR-70, który Jompy również wskazuje jako maszynę, która w najbliższych miesiącach trafi na front, to nieco nowsza konstrukcja w porównaniu z "sześćdziesiątką", bowiem jest produkowana od 1973 r. Napędza go jednostka o mocy łącznej 240 KM, rozpędzająca wóz do 80 km/h. Podobnie jak BTR-60, nowszy transporter również może pokonywać akweny. Do atakowania wrogich celów wykorzystuje karabiny kal. 14,5 mm oraz 7,62 mm.