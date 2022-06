Tym chwalą się Rosjanie. Iskander wykonał symbol "Z"

Nazwa 9K720 Iskander odnosi się do systemu złożonego z wyrzutni, pocisków oraz wozów zabezpieczenia i dowodzenia. Kompleks został opracowany w 1988 r., a w 2006 r wprowadzono go do służby w rosyjskiej armii.

Rakiety systemu Iskander-M mogą razić cele na pułapach do 50 km. Oficjalnie ich zasięg wynosi 415 km, a nieoficjalnie – 500 km. Pociski Iskander osiągają prędkość hipersoniczną, wynosząca pomiędzy Mach 6 i 7 (od ok. 7350 km/h do ok. 8600 km/h).