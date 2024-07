Tyle czołgów zostało w Rosji. Kiedy sprzęt się skończy?

Największe zniszczenia w rosyjskich siłach zbrojnych dotyczą jednak sprzętu lądowego, w tym m.in. czołgów. Jeszcze pod koniec kwietnia ukraiński MON poinformował, że od początku konfliktu w Ukrainie armia obrońców zniszczyła już 8 tys. czołgów . Choć ta liczba znacznie odbiega od ok. 3,2 tys. strat agregowanych przez grupę Oryxspioenkop, należy mieć świadomość, że nie każda zniszczona maszyna jest udokumentowana na zdjęciu lub nagraniu.

Z obliczeń analityków wynika, że przed wojną Rosjanie mieli w stosunkowo dobrym stanie ok. 1200 czołgów T-80. Obecnie – jak wynika ze zdjęć satelitarnych – Federacja Rosyjska ma zaledwie 300 egzemplarzy T-80 . Nie można jednak wykluczyć, że ta liczba jest większa – a to z uwagi na fakt, iż niektóre czołgi mogą być przechowywane w garażach i zakrytych magazynach.

Przy obecnym tempie utraty czołgów rezerwy T-80 mają skończyć się w połowie 2026 r. "Wtedy mogą pojawić się prawdziwe problemy" – czytamy. W takiej sytuacji armia agresora będzie musiała postawić na starsze konstrukcje, tj. T-55 i T-62. OSINT-owcy zaznaczają jednak, że nawet jeśli stany magazynowe T-80 będą w Rosji zbliżać się do zera, na froncie wciąż będą poruszać się tego typu konstrukcje – a nawet ulepszone względem podstawowej wersji.

Rosyjski przemysł zbrojeniowy ma pracować bowiem na pełnych obrotach, w związku z czym każdy uszkodzony lub niesprawny czołg, jest naprawiany lub modernizowany do nowszej wersji T-80BW.

Przypomnijmy, że T-80 to sprzęt, którego prototyp powstał w końcu lat 60. ubiegłego wieku. Jego produkcję rozpoczęto natomiast w kolejnym dziesięcioleciu, w 1976 r. Za napęd podstawowego wariantu odpowiada turbina gazowa GTD-1000, która generuje moc na poziomie 1000 KM i rozpędza konstrukcję do prędkości 70 km/h. Uzbrojenie tej maszyny stanowi armata gładkolufowa 2A46M kal. 125 mm, natomiast do dyspozycji żołnierzy i ostrzeliwania mniej opancerzonych pojazdów przeciwnika są też karabiny maszynowe kal. 7,62 mm oraz 12,7 mm.