Pociąg pełen czołgów w Polsce. Widać je aż po horyzont

– To jest czołowy obiekt, jeśli chodzi o wstępnie rozmieszczone zapasy – mówił płk Ernes Lane II, dowódca 405. Brygady Wsparcia Polowego Armii USA. Zaznacza, że składowisko broni w Powidzu jest kluczowe dla zachowania gotowości podczas pracy z partnerami USA.

Wysłany z Mannheim do Powidza amerykański sprzęt ma być zdaniem Amerykanów przeznaczony przede wszystkim jako wstępnie rozmieszczone zapasy dla brygad pancernych funkcjonujących lub szkolących się w Europie (szczególnie w Polsce). Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż szybki transport, bowiem zrealizowany w okresie 24-27 czerwca, jest projekcją siły we wschodniej flance NATO . Armia udowadnia, że jest w stanie reagować na zagrożenia natychmiast, przenosząc cenny sprzęt w kluczowe miejsca.

Transport czołgów z Mannheim do Powidza był wyjątkowo ważny w świetle "prężenia muskułów" przed państwami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla NATO. Do Polski trafiły bowiem nowoczesne wozy M1A2 Abrams, czyli jedne z najbardziej pożądanych dziś czołgów na całym świecie – a do tego wysoce skutecznych w kontekście zdolności ofensywnych oraz defensywnych.