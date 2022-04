Turcy wysłali kebab w kosmos… prawie. "Kosmici odesłali go, bo miał za dużo pieprzu"

Aydın pierwotnie planował wystrzelić swój kebab w kosmos podczas niedawnego festiwalu w mieście, ale niesprzyjające warunki pogodowe opóźniły start. Wreszcie z pomocą lokalnego przedsiębiorcy Idrisa Albayraka, właściciel restauracji spełnił swoje marzenie. Pipe kebab to jedno z najmodniejszych dań w Adanie, które przyciąga entuzjastów kuchni tureckiej. Owinięty wokół stalowej rurki zamiast szpikulców, aby był bardziej soczysty, kawałek wysmażonego mięsa – dzięki współpracy dwóch panów – stał się we wtorek 12 kwietnia pierwszym tureckim kosmicznym daniem eksportowym.

Albayrak, który jest również studentem inżynierii kosmicznej, zaplanował wszystkie etapy startu do stratosfery. Zaprojektowano specjalną skrzynkę, w której umieszczono kebab, aby mógł on wytrzymać ekstremalne temperatury panujące w przestworzach. Pudełko, wyposażone w kamery i urządzenie śledzące, zostało przymocowane do balonu helowego. Ze swojej strony Aydın nie zapomniał dodać do kebaba dodatków, tak jak serwuje go swoim klientom na Ziemi.