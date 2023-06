Turcy pokazali swoje drony. Wojska pancerne mocno oberwą

Drony szturmowe i precyzyjne pociski przeciwpancerne to nic nowego. W duecie nie doświadczyły one jednak warunków bojowych. O jego stworzenie postarały się jednak dwie tureckie firmy zbrojeniowe. Efekt jest imponujący.

Wykorzystany w prezentacji dron szturmowy Gök Alp to bardzoprzeciętny quadcopter produkowany przez Inter Data. Jego ładowność nie przekracza 2 kg, a w powietrzu może funkcjonować przez 20 minut. Wyposażenie go w pocisk dostarczane przez Roketsan pociski Mete zmienia jednak wszystko.

Jest to broń przeciwpancerna, kaliber 40 mm o niewielkich rozmiarach. Długość pocisku Mete to zaledwie 50 cm, a waga nie przekracza półtora kilograma. Ogromne znaczenie ma jednak ich wyposażenie w półaktywne naprowadzanie laserowe. Są one w stanie precyzyjnie sięgać celów w promieniu 1 km.