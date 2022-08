Turcja wspiera Ukrainę. Wysłała jej 50 pojazdów opancerzonych

Kirpi to ciężki transporter opancerzony wyposażony w karabin maszynowy, który można obsługiwać ręcznie i obracać o 360 stopni. Pojazd może przewozić do 13 żołnierzy i zapewnia załodze ochronę przed minami oraz ładunkami wybuchowymi. Według producenta – turecką firmę BMC – Kirpi posiada opancerzenie klasy B6, co oznacza, że chroni m.in. przed pociskami 7,62 x 51 mm oraz atakami z karabinków AK.