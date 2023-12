Turcja testuje drona Bayraktar TB3. Długotrwały lot zakończony powodzeniem

Drony Bayraktar TB2 zdobyły sławę podczas wojny w Ukrainie, gdzie przyczyniły się do ogromnych zniszczeń rosyjskiego sprzętu. Kilka takich maszyn trafiło też do wyposażenia Wojska Polskiego .

Jak wynika z oświadczenia producenta, dron Bayraktar TB3 przeszedł kolejne próby. To już 13. lot bezzałogowego statku powietrznego – testy przeprowadzono w Centrum Szkolenia i Testów Lotniczych Akıncı w Çorlu w prowincji Tekirdağ.

Bayraktar TB3 jest podobny do Bayraktara TB2, ale ma dużo większe wymiary, a do tego jest prawie dwa razy cięższy od swojego poprzednika. Masa startowa bezzałogowca wynosi 1450 kg. Konstruktorzy przewidzieli 6 punktów zawieszenia broni, co w połączeniu z dużym udźwigiem (ten szacowany jest na 280 kg) pozwoli mu na wykorzystanie szerokiej gamy nowoczesnej broni o wysokiej precyzji.