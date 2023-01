Bayraktar TB3. Turcy pracują nad następcą słynnych dronów

Tureckie drony zyskały prawdziwą sławę w marcu ub.r., gdy okazało się, że Ukraińcy zdołali zniszczyć przy ich pomocy 180 jednostek rosyjskiego sprzętu . W porównaniu z TB2, nowa maszyna ma być szybsza, większa i jeszcze bardziej zaawansowana. Co wiemy do tej pory na temat nowej tureckiej konstrukcji?

Dron TB2, który zasłynął na świecie za sprawą sukcesów w Ukrainie, ma 6,5 m długości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 12 m. Maksymalna masa startowa tej maszyny to z kolei 700 kg. Wiadomo, że model TB3 będzie prawie o dwa metry dłuższy, a rozpiętość jego skrzydeł wyniesie 14 m. W porównaniu z poprzednią wersją jego prędkość maksymalna wzrośnie z 220 km/h do 290 km/h, zaś przelotowa – ze 130 km/h d ok. 225 km/h. Masa startowa bezzałogowca będzie ponad dwukrotnie większa niż u TB2 i wyniesie 1450 kg.