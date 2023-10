Pierwsze loty Bayraktar TB3. Nowy dron robi ogromne wrażenie

Nowy dron mierzy ponad 8 m długości (Bayraktar TB2 ma 6,5 m). Jest w stanie rozpędzać się do nawet 300 km/h (zamiast do 220 km/h) i przenosić nawet 220 kg ładunku, czyli przede wszystkim uzbrojenia podwieszanego pod skrzydłami. Masa startowa Bayraktar TB3 to aż 1450 kg, podczas gdy w Bayraktar TB2 wynosi ona 650 kg.

Turcy wiążą z nowymi dronami duże nadzieje. Już wcześniej deklarowali, że to m.in. one będą stanowić o sile TCG Anadolu, pierwszego lotniskowca tamtejszej armii. Chociaż Bayraktar TB3 wygląda podobnie do poprzednika, to ważną zmianą konstrukcyjną są składane skrzydła. Maszyna zyskała dzięki temu możliwość startu i lądowania z krótkich pasów startowych, a więc w tym m.in. z lotniskowców. Stała się też łatwiejsza do przechowywania chociażby pod pokładem okrętu.