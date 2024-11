Trump może uratować rosyjski myśliwiec Su‑57. Wystarczy jedna decyzja

Su-57 to rosyjski myśliwiec piątej generacji. Jest określany najnowocześniejszym samolotem bojowym Rosjan, który ostatnio zaczął pojawiać się nad Ukrainą. To maszyna, która może poruszać się z prędkością do ok. 2 Ma, czyli ponad 2450 km/h, a także operować na pułapie do 20 tys. m. Z punktu widzenia Ukraińców ważną cechą Su-57 jest jego przystosowanie do przenoszenia groźnego arsenału, w tym zmodernizowanych pocisków Ch-58 osiągających po wystrzeleniu prędkość nawet 3,6 Ma. Zapewniają one zasięg aż 245 km.