Trofim Łysenko czyli komunizm na wojnie z genetyką. Szaleństwa bosonogiego profesora

Trofim Łysenko przeszedł do historii jako ignorant i grabarz radzieckiej nauki , synonim karierowicza bez realnych zasług, zawdzięczającego swoją pozycję przychylności władz. O tym, jak – z perspektywy czasu – oceniono jego dokonania, dobitnie świadczy fakt, że po śmieci Łysenki władze nie zgodziły się na pogrzeb na Cemantarzu Nowodziewiczym, drugim, obok Kremla, prestiżowym miejscu pochówku zasłużonych Rosjan .

Ale zanim w Moskwie zrozumiano, jak wielkim szkodnikiem był Trofim Łysenko, oddano mu we władanie radzieckie rolnictwo . Efekt mógł być tylko jeden: rolniczy kryzys i głód milionów ludzi. A wszystko to w kraju, dysponującym gigantycznym areałem pól uprawnych.

Zarzutem kierowanym pod adresem Łysenki jest często brak wykształcenia. Nie jest to w pełni prawdą. Urodzony w rodzinie ukraińskich rolników Trofim Denisowicz Łysenko zdobył formalne wykształcenie – co prawda korespondencyjnie – ale za to w szanowanym Kijowskim Instytucie Agrotechnicznym.