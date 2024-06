Tracą jedno za drugim. Czarna seria Rosjan trwa

Samobieżne działa 2S19 "Msta-S" najczęściej są eliminowane przy pomocy ukraińskich dronów FPV, uzbrojonych w ładunki wybuchowe. Bezzałogowce zbliżają się do celu, a następnie uderzają w niego, co prowadzi do eksplozji. Pomimo tego, że Rosja straciła już sporą liczbę armatohaubic 2S19 "Msta-S", na front kierowane są kolejne jednostki pochodzące z zapasów .

2S19 "Msta-S" kal. 152 mm to broń, która weszła do służby w 1989 r. jak następca samobieżnego działa 2S3 Akacja. Jej zmodernizowane wersje Rosjanie produkują do dziś. Armatohaubica łączy w sobie elementy z czołgów T-80 oraz T-72 i składa się z wieży zamontowanej na gąsienicowym, opancerzonym podwoziu 6×6. Przy jej pomocy można atakować cele znajdujące się w odległości od 24 do nawet 29 km, w tym m.in.artylerię przeciwnika, czołgi, pojazdy opancerzone, fortyfikacje polowe, czy siłę roboczą.