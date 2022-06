To tykająca bomba. Syberyjska tundra może zniknąć

Naukowcy alarmują, że syberyjska tundra może zniknąć do ok. 2500 roku, jeśli emisje gazów cieplarnianych nie zostaną drastycznie zmniejszone. Wiąże się to z poważnym zagrożeniem, gdyż zniknięcie występującej w tym regionie wiecznej zmarzliny może uwolnić do atmosfery groźne drobnoustroje i związki chemiczne.