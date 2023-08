To prawdziwa perła kosmosu. Tak widoczna jeszcze nigdy nie była

Chodzi o jedną z najbardziej znanych i najdokładniej badanych mgławic planetarnych. Oszacowano już, że znajduje się ok. 2,2 tys. lat świetlnych od Słońca, ale niewątpliwie skrywa jeszcze wiele tajemnic. Astrofotografie starają się odkrywać je od lat, a Teleskop Webba może im w tym pomóc. Nieprzypadkowo bywa określany przez ekspertów jako nasze "oko na wszechświat" .

To właśnie dzięki niemu pojawiły się zdjęcia do tej pory niespotykane. Różnice w rozdzielczości obrazu względem zdjęć z innych teleskopów są widoczne nawet dla osób niezainteresowanych kosmosem.

- Mgławica Pierścień jest idealnym celem do odkrywania niektórych tajemnic mgławic planetarnych. Znajduje się niedaleko, w odległości ok. 2,2 tys. lat świetlnych i jest jasna, widoczna przez lornetkę w pogodny letni wieczór z półkuli północnej i z dużej części półkuli południowej – tłumaczy Roger Wesson z Uniwersytetu w Cardiff.

Nowe zdjęcia zostały wykonane w bliskiej i średniej podczerwieni (NIRCam i MIRI). To standardowa procedura w przypadku tego teleskopu. Ujęcia umożliwiają przyjrzenie się m.in. strukturom tworzącym Mgławicę Pierścień. To ok. 20 tys. globul, które są tworzone przez molekularny wodór i policykliczne aromatyczne węglowodory.