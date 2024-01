"To niedorzeczne." Głośny apel Ukrainy do sojuszników

"Jakkolwiek absurdalnie by to nie zabrzmiało, wydaje się, że Korea Północna jest dla Rosji skuteczniejszym partnerem niż dla nas przyjaciele z Zachodu, którzy dostarczają amunicję artyleryjską. To niedorzeczne. I to musi się zmienić. Jeśli chodzi o podejmowanie konkretnych decyzji widzimy, że nasi partnerzy czasami toną w niekończących się dyskusjach, a musimy płynąć dalej" – powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy.