Wiedźmin. Zaskakująca reakcja fanów wiedźmińskiej sagi

Fani prozy Sapkowskiego oceniają pierwszy sezon serialu Netflixa odmiennie niż krytycy. Podczas gdy ci drudzy zrecenzowali "Wiedźmina", jako co najwyżej średnio udaną próbę wypełnienia luki po "Grze o Tron", miłośnicy uniwersum reagują dużo pozytywniej. I mają innego aktorskiego faworyta.

– Co prawda jestem dopiero w połowie, ale oglądam z zaciekawieniem. Pozytywne odczucia, a rzeź w Blaviken sprawiła, że nieintencjonalnie wydałem okrzyk zadowolenia – pisze jeden z grupowiczów.

– Mocne 6/10, szału nie robi, ale można obejrzeć do obiadu – brzmi inna opinia.

Nie Cavill, a… Batey

Jeśli chodzi o wrażenia pod względem aktorskim, to w przeciwieństwie do opinii krytyków, którzy wychwalają Cavilla, największe pochlebstwa wśród fanów zgrania Joey Batey.

– Joey Batey to będzie największy wygrany tego serialu, uwielbiam tego Jaskra – brzmi post grupowicza. Wtórują mu inni, mówiąc, że Batey to "idealny Jaskier", "Jaskier genialny" i jego rola to "naprawdę świetna robota"