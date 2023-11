To "najlepsze myśliwce" Putina. Coraz częściej widać je nad Ukrainą

Rosja coraz odważniej wykorzystuje swoje myśliwce Su-57 (których kodowa nazwa NATO to Felon). Sam Władimir Putin określa je mianem "najlepszych samolotów na świecie". Do tej pory pozostawały w charakterystyce stealth i używano ich do atakowania odległych celów. Jesienią 2023 r. zmieniono jednak podejście, a wynika to między innymi z prób odpalania większych pocisków.