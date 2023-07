To już dzisiaj! Czy jesteście gotowi na Koźli superksiężyc?

Dziś, czyli 3 lipca o godzinie 11:38 rozpocznie się lipcowa pełnia Księżyca, która według nazewnictwa Indian północnoamerykańskich nazywana jest Koźlim Księżycem. Nazwa ta odnosi się do okresu, w którym kozłom odrasta zrzucone na wiosnę poroże. Inne nazwy tej konkretnej pełni to sienna i burzowa, co także odnosi się do zjawisk naturalnych, z jakimi stykamy się w tej porze roku.