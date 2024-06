Czerwcowe Bootydy to rój meteorów aktywny od 22 czerwca do 2 lipca. W tym roku jego maksimum przypada na 28 czerwca. Pojawianie się tego deszczu meteorów ma związek z krótkookresową kometą 7P/Pons-Winnecke, będącą częścią rodziny komet Jowisza. 7P/Pons-Winnecke po raz pierwszy zauważono w czerwcu 1819 r., a następnie, zupełnie przypadkowo, ponownie odkrył ją niemiecki astronom August Winnecke w marcu 1858 r.

Meteory z tego roju poruszają się z prędkością do 18 km/s. W praktyce oznacza to, że są one bardzo wolnymi "spadającymi gwiazdami", co ułatwia ich obserwację i śledzenie drogi, jaką pokonują na nocnym niebie. Nawet osoby niezaznajomione z astronomią będą w stanie je dostrzec. Kolejna okazja do podziwiania podobnego zjawiska astronomicznego nadarzy się dopiero za miesiąc. Pod koniec lipca na niebie będzie można obserwować meteory z roju Południowych delta Akwarydów, a ich szczytowa aktywność przypada na 28 lipca.