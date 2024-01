Testy zakończone. Ukraina opracowała nowy system rakietowy

Wraz z początkiem stycznia końca dobiegła krajowe testy i kodyfikacja. Tym samym mobilny system rakietowy Szturm-SM o przeznaczeniu przeciwpancernym jest już gotowy do działania. Na jego potrzeby Ukraińcy opracowali także własne rakiety z różnymi typami głowic bojowych. Informacje oficjalnie potwierdził wiceminister obrotny gen. Iwan Gawryliuk, o czym donosi Defense Express .

Zaawansowane prace nad systemem Szturm-SM rozpoczęły się jeszcze przed rosyjską inwazją. Z przyczyn taktycznych Ukraińcy nie podają wszystkich szczegółów technicznych swojego rozwiązania. Jasne jest jednak, że będzie to potężny zestaw, stanowiący prawdziwe wsparcie dla żołnierzy na polu bitwy.

Szturm-SM bazuje na radzieckim systemie przeciwpancernym Szturm-S (9P149). Ukraińcy postawili jednak na głęboką modernizację. Zakład Przyrządowy Izium dostarczy nową stację optyczno-elektroniczną, a standardowe rakiety 9M114 Cocon zastąpiono naprowadzanymi rakietami RK-2W Barier-W oraz RK-2P z Kijowskiego Państwowego Biura Projektowego Łucz. Sprawia to, że o każdej porze dnia i nocy możliwe jest skuteczne uderzanie w cele oddalone nawet o 6-7 km, z pancerzem do 800 mm. Dla porównania: Szturm-S miał zasięg nieprzekraczający 4 km, a do tego działał tylko przy świetle dziennym.