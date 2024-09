Test chińskiej rakiety kosmicznej Nebula-1. Skończyło się eksplozją

O "częściowym powodzeniu" testu poinformowała firma Deep Blue Aerospace. Chiński startup próbuje zbudować rakietę nośną wielorazowego użytku, pod względem sposobu działania zbliżoną do opracowanej przez SpaceX rakiety Falcon 9 . Jej pierwszy moduł z cennymi silnikami jest odzyskiwany po starcie, co pozwala na jego wielokrotne wykorzystanie, a w konsekwencji redukcję kosztów misji kosmicznych.

Podczas testu pierwszego stopnia rakiety Nebula-1 doszło jednak do katastrofy. Chińska rakieta miała wystartować, a następnie wylądować w określonym miejscu. Start modułu przebiegł bez problemu.

Pomyślnie przebiegła także większa część lądowania. Moduł ustabilizował swoją pozycję w powietrzu, na wysokości ok. 200 metrów przesunął się nad miejsce lądowania, a następnie wysunął i zablokował stabilizujące go na ziemi nogi. Podczas lądowania zgodnie z planem działał tylko jeden z trzech silników i to właśnie jego przedwczesne wyłączenie spowodowało upadek rakiety i jej eksplozję.