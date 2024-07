Awaria rakiety Elona Muska. Pierwsza od siedmiu lat

Podczas ostatniej misji firmy SpaceX doszło do nieoczekiwanej awarii silnika drugiego stopnia rakiety Falcon 9. Jak podaje Reuters, w wyniku tego incydentu, satelity Starlink, które miały zostać umieszczone na określonej wysokości, znalazły się niżej niż to było pierwotnie zaplanowane. Agencja informuje, że jest to pierwsza usterka tego typu, jaka wystąpiła w rakiecie nośnej od ponad siedmiu lat.