Katastrofa chińskiej rakiety Tianlong-3. Rozbiła się chwilę po przypadkowym starcie

Niekontrolowany start rakiety Tianlong-3 (Niebiański Smok 3) był najprawdopodobniej wynikiem błędu lub dziełem przypadku – nastąpił podczas statycznej (według założeń) próby silnika pierwszego stopnia rakiety. Chwilę po wzniesieniu się w powietrze rakieta zaczęła opadać, by po kilkunastu sekundach rozbić się na wzgórzach 1,5 km od miasta Gongyi w środkowych Chinach.

Cała katastrofa została zarejestrowana na filmie. Według źródeł chińskich szczątki rakiety spadły na obszar, gdzie nie spowodowały istotnych szkód, a wywołany wypadkiem pożar został szybko ugaszony. Chińczycy twierdzą także, że w wyniku eksplozji nikt nie ucierpiał. To kolejna w ostatnich dniach katastrofa chińskiej rakiety kosmicznej - niedawno na jedną z wiosek spadła rakieta Długi Marsz 2C .

Tianlong-3 to rakieta nośna, zaprojektowana i zbudowana przez prywatną firmę z sektora kosmicznego Space Pioneer. W porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami TIanlong-3 ma zaoferować znacznie niższe koszty misji kosmicznych w przypadku lotów na niską orbitę Ziemi i umieszczania obiektów na orbitach heliosynchronicznych (to rozwiązanie popularne m.in. w branży meteorologicznej ).

W pierwszym przypadku Tianlong-3 ma oferować możliwość wynoszenia do 17 ton ładunku. W przypadku 500-km orbity heliosynchronicznej masa ładunku maleje do ok. 14 ton.