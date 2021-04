Tesla: kolejny śmiertelny wypadek. Elon Musk zabrał głos w sprawie

Dwóch mężczyzn w wieku 59 i 69 lat zginęło w wypadku z udziałem samochodu Tesla Model S, który zderzył się z drzewem z dużą prędkością. Chwilę potem auto stanęło w płomieniach. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę (17 kwietnia) pod Houston (USA).

Jak informuje agencja Reuters, strażacy przez około 4 godziny gasili ogień w akumulatorze samochodu. Policja próbuje teraz ustalić, co doprowadziło do wypadku, ale głównym winnym zdaje się być autopilot. Co ważne, żadna z ofiar nie znajdowała się w fotelu kierowcy, więc prawdopodobnie auto jechało na włączonym autopilocie bez nadzoru.