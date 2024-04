Ten wulkan emituje złoty pył. Dotarcie do niego to prawdziwe wyzwanie

Erebus, aktywny wulkan znajdujący się w Antarktyce, każdego dnia emituje złoty pył. Jak donosi New York Post, eksperci szacują, że wyrzuca ok. 80 gramów krystalizowanego złota dziennie, a jego wartości można oszacować na blisko 6 tys. dolarów. Złoty pył to jednak nie wszystko, co emituje Erebus, do którego dotarcie nie jest najłatwiejszym zadaniem.