Ukraińcy już od wielu miesięcy coraz odważniej atakują obszary oddalone o setki kilometrów od linii frontu. Wynika to przede wszystkim z tego, iż na przestrzeni ostatnich lat armia ukraińska znacząco rozwinęła swoje zdolności ofensywne , wdrażając do użytku coraz to potężniejsze narzędzia.

Historia tego zaatakowanego okrętu sięga lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to ZSRR potrzebowało małych okrętów rakietowych, które będą służyć głównie jako sprzęt do celów uderzeniowych.

Nanuchka osiąga maksymalną wyporność na poziomie 700 t, natomiast standardowo jest to 610 t. Długość jednostki sięga niemal 60 m, natomiast jej szerokość to niecałe 12 m. Za napęd odpowiada zestaw trzech silników wysokoprężnych o mocy łącznej 30 tys. KM. Motory napędzają trzy śruby, które mogą rozpędzić korwetę do prędkości 35 węzłów, czyli ok. 65 km/h.