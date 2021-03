Teleskop w jeziorze Bajkał rozpoczął poszukiwanie "cząstek - duchów"

Według rosyjskiej agencji informacyjnej TASS detektor kosztował blisko 34 mln dolarów, a prace nad nim trwały od 2015 roku. Obecnie jest on zanurzony na głębokości od 0,7 do 1,3 km, gdzie jest chroniony przed promieniowaniem i zakłóceniami.

Polowanie na "cząstki - duchy"

Neutrina są najbardziej rozpowszechnionymi cząsteczkami we wszechświecie, ale jednocześnie są one bardzo trudne do wykrycia. Jest tak, ponieważ w przeciwieństwie do innych cząstek, przechodzą one przez materię (stąd przydomek "duchy"), a nie są przez nią pochłaniane.